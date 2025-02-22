滿地殘骸…夏威夷度假村烤肉區疑氣爆釀7傷 其中3人危急
美國夏威夷州毛伊島（Maui）警方和飯店管理人員表示，當地一處海濱度假村的烤肉區疑似發生氣爆，造成7人受傷，其中3人情況危急。
美聯社報導，這起昨天發生的疑似氣爆事件，讓卡納帕里海灘（Kaanapali Beach）的一處度假村留下一地殘骸。
毛伊島警方今天指出，事發地點周邊的民眾不必撤離，且初步調查顯示，這起氣爆事件跟液化石油氣有關。
警方還說，7位傷患的年齡從18歲至74歲不等，有2名重傷者已送往歐胡島（Oahu）救治。
分享於社群媒體的事發現場影片可以看到，一座戶外游泳池的附近發生爆炸，殘骸碎片散落一地。
當地警方提到，當局正在調查氣爆原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言