聽新聞
0:00 / 0:00
有望第2次會談！美俄會晤地點商議中 出席者仍是未知數
俄羅斯新聞社（RIA）今天引述俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的說法報導，俄羅斯與美國的代表計劃未來兩週內進行第2次會談。
路透社報導，美俄兩國官員18日就結束烏克蘭持續近3年的戰爭舉行首次會談，目的是恢復美俄關係並為結束俄烏戰爭做準備。
雷雅布可夫接受俄羅斯新聞社訪問時表示，會晤將於第三國舉行，具體地點正商議中，但他沒有透露俄美雙方將派哪些人出席會議。
雷雅布可夫還說，俄美雙方「原則上同意」舉行磋商，以解決「所有造成麻煩的事物」。
克里姆林宮本週曾指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）有可能在2月舉行面對面會談；兩位領袖也都表示希望會面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言