川普大刀揮金融機構 Fed職權遭削弱！克魯曼示警：恐釀金融危機

這一周來，美國總統川普與俄羅斯侵略者交好，誣指數百萬往生者至今還領社安金，在這些亂七八糟的消息轟炸下，多少人留意到川普周二的行政命令剝除聯準會（Fed）監管華爾街的職權？但這麼做的後果不堪設想，可能正種下新一波金融危機的惡果。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼21日撰文指出，馬斯克/川普政府近來大舉削弱政府對金融機構的監管。旨在保護消費者遭詐騙的消費者金融保護局（CFPB），已被關閉；所有設法監督、管理金融機構的政府機關，Fed除外，如今已換上反監管的川普人馬；行政部門熱烈推廣詐騙和洗錢惡名昭彰的加密幣。

MAGA今日行徑恐為明日金融危機鋪路

這些跡象顯示，川普的MAGA（讓美國再度偉大）運動，很可能正為下一波金融危機鋪路。

自從1772年爆發第一場現代銀行危機，衝擊蘇格蘭、倫敦和阿姆斯特丹以來，經濟學家早已明白，金融機構非嚴加監管不可。與18世紀相比，21世紀的金融體系當然複雜多了，但也有一些地方可相提並論。

例如，今日的「穩定幣」理論上可隨意贖回並且兌換成美元，類似18~19世紀發行的私人銀行鈔券，照理說可任意兌換金幣或銀幣。一大不同點是，銀行鈔券對合法商業顯然有用，但加密幣除了洗錢之外，卻一無是處。另一點是，美國現在的商務部長盧特尼克，與泰達幣（Tether）關係匪淺，而媒體報導把泰達幣描述成「毒品走私者、恐怖分子和詐騙集團用來在世界各地把錢轉來轉去的穩定幣」。

撇開加密幣不談，現代金融複雜得讓一般消費者和投資人難以評估銀行業風險，所以更需要有效的監管，來協助避免金融危機發生，或至少限縮金融危機造成的傷害。

但馬斯克/川普政府竟以削減政府赤字和降低繁文縟節為名，放鬆、甚至架空金融監管。克魯曼警告，這可能導致美國在數年後面臨「明斯基時刻」（Minsky moment）。

「明斯基循環」四階段

什麼是「明斯基時刻」？2008年金融海嘯爆發，即為一例。美國經濟學家明斯基（Hyman Minsky）指出，資產價格是受貪婪和恐懼的循環所驅動。這種循環可分為以下四階段：

1.金融危機爆發後，投資人驚覺市場行情會漲也會跌，於是對承擔風險轉趨謹慎，尤其對槓桿操作（用借來的錢投資）小心翼翼。在這種謹慎保守的氛圍下，金融市場進入一段平靜期，期間危機較少發生。

2.久而久之，過往金融災難的記憶消退，未經歷過重大危機的年輕交易員進場，槓桿操作再次盛行，承擔更大的風險。

3.人人在「害怕錯過」（FOMO）的心態驅使下奮勇追高，把資產行情拱上雲霄，價格狂飆使槓桿操作變本加厲，形成自我強化的循環。

4.最終結局就是「明斯基時刻」。隨著投機狂熱驅動的資產價格漲無可漲，行情開始急轉直下，迫使大舉運用槓桿的投資人爭先恐後拋售資產變現，掀起「去槓桿化」狂潮，又加劇資產價格崩跌。

鬆懈監管將使危機一發不可收拾

克魯曼說，明斯基循環已深植人心，即便是監管官員也難以根除；不過，一旦「明斯基時刻」來臨，監管官員至少能緩和危機、降低傷害。

耶魯經濟學家戈頓的研究顯示，1930年代美國實施的大規模金融監管規定，造就了長達50年的「平靜期」，期間美國股市縱有起起落落（如1960年代的榮景和1970年代的低迷），卻未爆發嚴重的銀行業危機。

而今政治人物卻像投資人一樣易受情緒起伏影響，往往在該抑制市場非理性繁榮的時候，卻反而大舉鬆綁監管。一大例外是Fed--傳統上秉持決策獨立自主，不受政治干擾，而且相對而言不致淡忘歷史教訓，懂得在市場狂歡派對酒氣方酣時拿走雞尾酒缸。

不幸的是，馬斯克/川普政府現在腦筋竟也動到Fed頭上，削權、稽查樣樣都來。

大多數觀察家認為，一旦算總帳的日子降臨，金融危機應該不會像2008年金融海嘯那麼嚴重。

克魯曼認為，或許如此，畢竟目前美國的銀行和其他金融機構的曝險程度不像當年那麼深，所以萬一出事，對金融體系的衝擊也比較輕微。然而，2008年的一大教訓 是，金融體系不斷變遷，有時會形成未知的風險，等到眾人明白是怎麼回事時，整個體系已然崩潰。

話雖如此，未來數年倘若危機果真爆發，爛攤子勢必得由馬斯克/川普政府收拾。屆時若加密幣這類資產泡沫爆裂，結局可能是政府花大錢為「科技兄弟」紓困。所以，克魯曼語帶嘲諷指出，或許此刻可加碼買進第一夫人的「梅蘭妮迷因幣」（$Melania）？反正最後是由納稅人埋單。