挑戰海事強權！川普提議向陸製商船收費 重振美國造船能力

川普政府21日提議，對使用中國大陸製造的商船收費，並強制一定比率的美國產品，必須使用美製船舶運輸，稱此舉將有助抗衡中國的海事霸權，並重振美國的造船能力。

彭博資訊報導，美國貿易代表署（USTR）提議徵收一些服務費，包含對進入美國港口的陸製船舶徵收多達100萬美元的稅款。川普政府也提議，初期至少1%出口美國產品的海運商船，須為美國籍、且由美國業者營運，此後逐步增加比率，在七年後達到15%，最終也將包含船舶須由美國打造的規定。

這項提議源自於一項美國政府針對中國在海事、物流和造船領域的貿易調查，始於拜登時期，並在川普就職的前四天公布報告。得出的結論是，中國不公平地主導了這些產業，需要採取「迫切行動」來解決該問題。

若付諸實行，擬議的費用恐將使提高的海運成本轉嫁給美國消費者；此外，目前也不清楚這麼做是否足以重振美國的造船能力。

該提議將依1974年貿易法（Trade Act of 1974）的301條款執行，還須經公眾評議，預定下個月舉行公聽會。

目前全球商船市場由中國、南韓、日本稱霸，合計市占率超過九成。中國的市占率由1999年的5%，在2023年增加至過半。就此看來，若使用陸製商船的成本提升，可能會是日、韓造船業者的一個機會。

拜登政府時期的美國貿易代表戴琪上月指出，在全球商業造船領域，美國排名19，每年造船數量不到五艘，中國每年造船數量超過1,700艘。