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軍界大清洗？川普剛撤換美軍參聯會主席 防長再開除5高層將領

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍上將弗蘭切蒂2023年9月14日出席參議院軍事委員會的海軍作戰部長人事聽證會；美國國防部長赫塞斯22日宣布撤換弗蘭切蒂的海軍作戰部長職務。資料照片。圖／美聯社
美國海軍上將弗蘭切蒂2023年9月14日出席參議院軍事委員會的海軍作戰部長人事聽證會；美國國防部長赫塞斯22日宣布撤換弗蘭切蒂的海軍作戰部長職務。資料照片。圖／美聯社

美國總統川普21日下令參謀首長聯席會議（JCS）主席布朗（Charles Q. Brown Jr）上將免職，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）幾分鐘後發出聲明，宣布開除美國海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）上將，並且正在物色繼任人選。

紐約時報報導，弗蘭切蒂上將是第一位獲擢升為海軍首長的女軍官，也是JCS的第一位女性成員。赫塞斯同時還宣布，將撤換美國空軍副參謀長史萊夫（James C. Slife）上將，以及陸軍、海軍與空軍的軍法署署長（Judge Advocates General）；連同布朗在內，合計6名高層將領遭到解職。

根據美國國防部官網發出的聲明，赫塞斯徵求提名海軍作戰部長、空軍副參謀長、陸軍、海軍與空軍的軍法署署長等職位候選人，並稱弗蘭切蒂與史萊夫都有著傑出的軍旅生涯，感謝兩人為國效力與貢獻。

赫塞斯表示，「在川普總統的領導下，我們正在確立新的領導階層，將讓我們的軍隊專注於威懾、作戰和打贏戰爭的核心使命」。

海岸防衛隊前司令費根（Linda Fagan）上將已在川普就職當晚丟官。

根據此前新聞，赫塞斯2024年11月曾稱布朗必須被開除，並指任何將領「參與了任何DEI覺醒垃圾，都必須走人」。赫塞斯還說，人們應該為了作戰而參軍，「這是我們關心的唯一試金石」，並曾在著作「戰士之戰」提到弗蘭切蒂，評為「另一位缺乏經驗的第一」。

紐時指出，赫格斯並未透露為何要開除陸海空軍的軍法署長，但他在1月出席參議院人事聽證會時批評，軍法律師對參戰士兵施加了不必要的法律限制，「將他或她的重點置於戰士、他們的晉升與勳章之前，在保護那些在前線做出艱難決定的人之前」。

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