川普解凍53億美元援外經費！包括8.7億美元對台軍援

美國總統川普上月下令凍結所有援外經費90天，重新評估援外計畫是否符合「美國優先」政策。根據路透取得的豁免清單，川普政府已經解凍53億美元（約新台幣1737億元）的援外資金，主要與安全和打擊毒品有關，其中包括給台灣的8.7億美元軍援。

路透取得13日以前發出的243份豁免文件，總額達53億美元，主要與美國安全和打擊毒品有關，其中最大筆金額為41億美元，用於美國國務院政治軍事事務局（Bureau of Political-Military affairs）。該事務局負責監督對外國政府和組織的軍售和軍事援助。其他被解凍的大筆款項則與川普的移民打擊政策和阻止非法毒品流入境內有關。

豁免文件顯示，與軍援項目有關的解凍資金包括給台灣的8.7億美元；幫助菲律賓軍隊現代化的3億3600萬美元；給烏克蘭警察和邊境巡邏隊添購防彈衣、防彈車的2150萬美元。

美國國務院發言人未回應置評請求。

美國國務卿魯比歐日前表示，所有對外援助必須與川普政府的「美國優先」政策相符，並於上月底恢復對以色列、埃及的軍援經費，以及運送糧食等人道資金。