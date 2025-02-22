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美國防部將裁至少5%文職人員 波及5400試用職員

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國國防部長赫塞斯。路透
美國國防部長赫塞斯。路透

美國總統川普繼續削減政府員工，五角大廈今天表示，美國國防部將自下週起開始削減至少5%的文職人員，解僱約5400名試用期職員。

法新社報導，川普政府已開始解僱數以千計處於試用期的其他聯邦雇員，而美國最大雇主國防部的裁員也將聚焦於最近聘用的職員。

負責人事與戰備事務的國防部次長塞爾尼克（DarinSelnick）在聲明中說：「我們預期國防部文職人員將減少5到8%，以提高效率並讓國防部重新聚焦於總統的優先事項，並恢復部隊的戰備狀態。」

塞爾尼克說：「我們預期自下週起開始解僱約5400名試用期人員，這是初步努力的方向之一，之後我們將凍結招聘，同時進一步分析我們的人力需求。」

美國國防部僱用超過90萬名文職人員，這意味著裁減5%人力將總共影響超過4萬5000個職位。

國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）昨天透過影片發表談話時表示：「保留非對關鍵任務做出貢獻的人員，根本不符合公共利益。」

赫塞斯說：「常理會告訴我們該從哪裡開始，對吧，我們將從試用期職員中表現不佳的員工開始。」

赫塞斯也說，科技大亨馬斯克（Elon Musk）執掌的政府效率部（Department of Government Efficiency）將擁有「廣泛權力」，可根除五角大廈中的前任政府計畫。

他說，政府效率部將努力「找出冗員，並確定前總統拜登優先事項最後的遺跡，包括多元、公平及包容（DEI）、覺醒（woke）與氣候變遷方面的廢話，這些都不是我們使命的核心任務，我們將把它們一併清除」。

國防部 美國

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