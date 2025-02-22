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川普開除美軍參聯會主席四星上將布朗 美媒：對軍方高層DEI政策不耐
美國總統川普21日下令參謀長聯席會議（JCS）主席布朗（Charles Q. Brown Jr）上將免職，布朗由前任密利推薦，是第二位非裔的參聯會主席，繼任人選是退役空軍三星中將凱恩（John D. Caine）。凱恩與川普6年前在伊拉克有所互動而結緣。
紐約時報解讀，布朗的異動反映出川普對於美軍高層致力於多元平等的DEI政策感到不耐，乾脆直接出手。
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