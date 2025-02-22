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保持美國AI領先地位 川普：雙倍擴大美國電力供應

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普21日表示，為了維持美國在人工智慧（AI）產業的領導地位，他將雙倍（double）擴大美國的電力供應，並指出，蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）已承諾投資美國上千億美元。

川普21日在州長工作會議（Governor’s Working Session）上發表談話。

針對美國即將向進口產品開徵高關稅，川普指出，很多企業將轉移到美國生產，而這些企業需要非常龐大的電力供應。

川普指出，光是AI產業就需要更多的電力；川普說，AI產業的發展需要美國現行全國電力的支持。

川普表示，美國AI產業目前領先中國大陸，但中國大陸給予AI產業龐大的電力供應。

川普表示，他必須成倍擴大現行的電力供應，甚至更多；川普說，這個規模可能令人難以置信，但只有如此大規模的電力才能讓美國取得AI龍頭的位置。

川普說，美國必須有這樣大規模的電力，才能在AI領域取得領先。

川普表示，美國不但將開採石油，藉此拉低物價，還將集中發展天然氣和乾淨煤（clean coal），以及任何形式的能源；不過，川普否定風力發電，認為風力發電不僅昂貴，還需要大量的政府補助。

川普也提到，很多人利用環境影響評估來延遲開發計畫；川普說，我們希望加速評估過程，川普認為數月的評估與數年的評估沒有差別。

川普說，未來將有高階企業進駐美國，包括晶片商、汽車製造商等；川普也說，庫克已承諾投資美國上千億美元，但沒有公布細節。

川普說，他們來美國的最大原因就是關稅政策，因為他們不想付100%或200%的關稅；川普也預告，他將在4月2日開徵25%的進口汽車關稅。

川普說，他原本計畫關稅4月1日上路，但他不喜歡那個日期，意指川普不願汽車關稅在愚人節實施。

川普 美國

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