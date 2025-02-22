美槍殺保險公司執行長嫌犯出庭 鐵粉不離不棄

美國聯合健康保險公司執行長湯普森遭槍殺案今天在紐約開庭，26歲的嫌犯孟喬內現身，大批年輕支持者再度於庭外聚集表達支持。孟喬內是殺人嫌犯也是控訴制度缺失的英雄，反映美國難以解決的健保問題。

孟喬內（Luigi Mangione）21日下午再度於紐約法院出庭，他涉嫌去年12月4日在曼哈頓中城希爾頓飯店門前，槍殺準備出席股東大會的聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（BrianThompson）。

孟喬內的律師阿尼費羅（Karen Friedman Agnifilo）在庭上指未收到部分證據與正式指控文件，並認為警方不當取得證據。律師團去年底已提出全案無罪的要求。

法院外，上百名孟喬內支持者在寒風中呼喊口號，高舉「路易齊無罪」、「健保改革」、「人命優先於獲利」等標語，表達對美國健保制度與業者的不滿，支持被殺人罪等多項罪名起訴的孟喬內，有些民眾凌晨在法庭外排隊準備入庭旁聽。

美國民眾長期對保費昂貴，保險公司拒保與理賠刁難，業者與管理層大幅獲利的現象感到不滿，孟喬內案引發全美對健保體系漏洞的關注，冷血槍手成了網路英雄，律師團架設的募款網站已募集50萬美元（約新台幣1650萬元），支持者發起圖文創作，熱潮不斷。

前往法院外表達支持的安德瑞亞（Andrea）表示，健保在美國很難取得，很多人無法負擔，這必須改變，因為很多人因此瀕臨死亡和痛苦。

她對此感到憤怒表示，媒體和政客不討論健保，但對她而言這是最重要的課題，樂於見到案件讓全面納保議題獲得關注。

瑪莉（Mary）認為，全案讓問題引起廣泛關注，特別是聯合健康保險公司。媒體報導執行長湯普森過去十年引進人工智慧拒絕理賠，這家公司理賠標準比其他業者高很多。

她指出，使用有問題的程式處理保戶，如同造成災難程度的惡人、魔鬼。特別是人命在財報上不被當人看，很悲哀。

孟喬內選擇湯普森下手的原因至今未明。他長期受背痛困擾，曾因下脊椎移位進行固定手術，在社媒貼文對醫療狀況表達不滿。孟喬內面臨一級謀殺等罪名，可能被判死刑。