川普回鍋滿月 滿意度五成

廿日是美國總統川普第二任就任滿月，據英國經濟學人與民調機構輿觀十九日公布的最新共同民調，川普施政滿意度百分之五十、不滿意度百分之四十五。與川普第一任滿月相比，淨支持率有進步。

各家相關民調落差頗大。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）委託民調機構ＳＳＲＳ所做調查顯示，川普施政滿意度百分之四十七、不滿意度百分之五十二，比近幾任總統就任滿月平均民調略低。

另據華盛頓郵報和總部在法國巴黎的民調機構艾普索斯（Ipsos）最新共同民調，百分之五十七受訪者認為川普逾越總統權限，百分之四十認為他按總統權力行事。

在民主黨選民中，達百分之九十二認為他越權，中間選民也有百分之六十一認為越權。但共和黨選民中，僅百分之廿認為越權。對川普回任滿月的施政表現，百分之四十三滿意、百分之四十八不滿意。強烈不滿有百分之卅七，強烈滿意有百分之廿七。

至於若川普新政被聯邦法院裁定違法，川普政府應否遵守判決？受訪者中，達百分之八十四認為川普應遵守，僅百分之十一認為川普政府應予以忽視。絕大多數受訪者預料若川普越權，一定會被聯邦最高法院擋下。對共和黨籍國會議員將如何面對川普越權，大多數受訪者預料這些議員將配合川普，讓他為所欲為。