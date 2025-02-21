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2太空人滯留ISS…馬斯克稱政治原因被遺棄 丹麥太空人怒轟謊言

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普密友兼SpaceX公司執行長馬斯克11日於白宮橢圓辦公室，站在美國總統川普（未入鏡）旁邊講話。資料照片。路透
美國總統川普密友兼SpaceX公司執行長馬斯克11日於白宮橢圓辦公室，站在美國總統川普（未入鏡）旁邊講話。資料照片。路透

美國總統川普密友兼SpaceX公司執行長馬斯克與歐洲太空總署（ESA）的丹麥太空人莫根森（Andreas "Andy" Mogensen）暴發了激烈的爭吵，因為莫根森抨擊馬斯克宣稱，美國前總統拜登故意把2名美國太空人遺棄在國際太空站（ISS）上。

法新社報導，莫根森20日在馬斯克的社群平台「X」分享了一段川普與馬斯克連袂上福斯新聞獨家專訪的短片，而馬斯克聲稱美國太空總署（NASA）的太空人威爾莫（Barry "Butch" Wilmore）與威廉斯（Sunita "Suni" Williams）「因為政治原因而被留在上面」，新政府現正前去救援。

莫根森寫道，「完全是謊言，還是來自位抱怨主流媒體缺乏誠實的人」。馬斯克則回覆，抨擊莫根森「完全是弱智」，還說「SpaceX本來可以幾個月前就能把他們帶回來」，而且自己「直接向拜登政府提出了這項建議，而他們拒絕了。因為政治原因，返回被推遲，白癡」，但未詳細說明該提案包含哪些內容。

威爾莫與威廉斯2024年6月乘坐波音公司的「星際飛船」（Starliner）太空飛行器前往ISS，此次測試任務原本打算持續大約一周，但因為推進器故障，接著是一系列的小規模氦氣外洩漏，引發了安全顧慮，導致解除對接數度推遲。最終，NASA決定，「星際飛船」應在無人的情況下返航，並委託SpaceX將2人帶回家。

川普1月底在自家社群平台Truth Social發文表示，已請馬斯克和SpaceX盡快把威爾莫與威廉斯帶回來，又稱「他們幾乎已經被拜登政府遺棄在太空中」。馬斯克則在「X」發文稱「我們將這樣做」，還說「拜登政府把他們留在那裡這麼久很可怕」。

據報導，威爾莫與威廉斯的歸期現安排在3月19日，將隨同Crew-9的美國太空人黑格（Nick Hague）與俄羅斯太空人戈爾布諾夫（Alexander Gorbunov）返航。法新社指出，如果有原本可以更早執行的替代救援計劃，馬斯克也沒有透露。威爾莫與威廉斯日前接受CBS新聞訪問時也說，「不覺得被遺棄」或「受困」。

莫根森在回覆馬斯克謾罵他的推文中表示，一直欽佩對方與他取得的成就，尤其是在SpaceX與特斯拉，但「你跟我一樣清楚，布奇和蘇尼將與Crew-9一起返回，這一直是去年9月起的計畫。即使是現在，你也沒送上一艘救援船把他們帶回家，他們將搭去年9月起一直在ISS的飛龍號飛船返回」。

NASA SpaceX 丹麥 太空人 川普 拜登 美國 馬斯克

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