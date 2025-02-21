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更名之爭再槓上…美聯社堅不改稱「美國灣」 川普怒轟：激進左派組織

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普將墨西哥灣更名為「美國灣」，美國最大通訊社美聯社拒絕遵循這項舉措，引發川普不滿。 美聯社
美國總統川普將墨西哥灣更名為「美國灣」，美國最大通訊社美聯社拒絕遵循這項舉措，引發川普不滿。 美聯社

美國總統川普墨西哥灣更名為「美國灣」，美國最大通訊社美聯社拒絕遵循這項舉措，引發川普不滿。川普今天批評美聯社為「激進左派組織」，是對這家媒體的最新抨擊。

法新社報導，川普（Donald Trump）就任總統第一個月，下令將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改稱「美國灣」（Gulf of America），並宣布在美聯社（Associated Press）遵循這道命令前，限制其記者進入白宮。

白宮已禁止美聯社記者搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）及進入橢圓形辦公室（OvalOffice），理由是美聯社忽視合法的更名行動。

川普今天在華府向共和黨州長協會（RepublicanGovernor's Association）發表演說時談到：「我們與一家新聞機構發生爭執，也就是美聯社，一個激進左派組織，它對我們所有人非常惡劣，拒絕承認以前的墨西哥灣現在被稱為美國灣。」

川普補充道：「我們現在不讓他們參加任何記者會。我確信他們會被控告，或許他們會勝訴，但這不重要。這（美聯社不改稱美國灣）是我們非常在意的事情。」川普沒有說明，他所謂可能採取的法律行動是什麼意思。

美聯社已有180年歷史，長久以來一直是美國新聞業的支柱，為全國各地的報紙、電視台和廣播電台提供新聞。

美聯社上月在格式指南中指出，「墨西哥灣這個名稱已經沿用了400多年」，且川普的行政命令「僅在美國境內具有效力」。

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