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與川普合作 哥斯大黎加接收首批美驅逐移民

中央社／ 聖約瑟20日綜合外電報導

哥斯大黎加政府今天接收首批被美國驅逐出境的移民，其中大部分是亞洲人；這是哥斯大黎加與華府協議的一環，將暫時安頓多達200名被逐出美境的他國移民。

這項驅逐行動是美國總統川普打擊非法移民的一部分，其中包括與合作國家增加遣返航班，以推動跨國遣返計畫。

最新一批遭驅逐的移民從美國聖地牙哥（SanDiego）搭機飛抵哥斯大黎加首都聖約瑟（SanJose），然後再由巴士送往毗鄰巴拿馬邊境的移民收容所。

哥斯大黎加安全部副部長巴迪亞（Omer Badilla）在聖約瑟機場告訴媒體說，這些移民將獲准在哥國停留一個月，在此期間，官員將協調他們自願返回母國。

巴迪亞表示：「他們大多數都想返回自己的國家。」而那些拒絕返回母國的人，將依個別情況來處理。

這批人全是家庭單位成員，他們分別來自烏茲別克、中國、亞美尼亞、土耳其、阿富汗、俄羅斯、喬治亞、越南、亞塞拜然、伊朗、約旦、哈薩克和迦納。

移民 美國

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