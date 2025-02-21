與川普合作 哥斯大黎加接收首批美驅逐移民
哥斯大黎加政府今天接收首批被美國驅逐出境的移民，其中大部分是亞洲人；這是哥斯大黎加與華府協議的一環，將暫時安頓多達200名被逐出美境的他國移民。
這項驅逐行動是美國總統川普打擊非法移民的一部分，其中包括與合作國家增加遣返航班，以推動跨國遣返計畫。
最新一批遭驅逐的移民從美國聖地牙哥（SanDiego）搭機飛抵哥斯大黎加首都聖約瑟（SanJose），然後再由巴士送往毗鄰巴拿馬邊境的移民收容所。
哥斯大黎加安全部副部長巴迪亞（Omer Badilla）在聖約瑟機場告訴媒體說，這些移民將獲准在哥國停留一個月，在此期間，官員將協調他們自願返回母國。
巴迪亞表示：「他們大多數都想返回自己的國家。」而那些拒絕返回母國的人，將依個別情況來處理。
這批人全是家庭單位成員，他們分別來自烏茲別克、中國、亞美尼亞、土耳其、阿富汗、俄羅斯、喬治亞、越南、亞塞拜然、伊朗、約旦、哈薩克和迦納。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言