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工會要求暫緩解僱試用聯邦雇員 美法官裁定駁回

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國聯邦地區法院法官今天以沒有管轄權為由，駁回工會提出暫停解僱數以千計試用聯邦雇員的請求，讓總統川普縮減政府人力的計畫取得另一次法律勝利。

法新社報導，地區法院法官古柏（ChristopherCooper）說，他沒有司法管轄權可審理這起訴求。這是最近幾天為阻止大規模解僱所提出的訴訟之一。

美國國稅局（Internal Revenue Service）職員逾10萬人，其中約6700名處於試用期的員工遭到開除。

一名前國稅局官員說，大多數遭開除的國稅局職員都在國稅局的執法團隊中工作。再過不到兩個月，美國所得稅申報截止日期將於4月15到來。

一些國稅局員工在職場社群平台領英（LinkedIn）上留言說，他們突然遭到解雇，正在尋找其他機會。

全國財務人員工會（National Treasury EmployeesUnion）與代表聯邦職員的另4個工會要求古柏發布臨時禁止令，防止政府解僱他們仍在試用期的成員。

前總統歐巴馬任命的古柏說，他的法院沒有司法管轄權能審理他們的投訴，他們應該向裁決聯邦勞資糾紛的聯邦勞資關係委員會（Federal Labor RelationsAuthority）提出申訴。

勞資 司法 美國

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