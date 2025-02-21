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紐西蘭央行樂見紐元貶值 澳央行總裁說不預設利率路徑

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲央行總裁布洛克（Michele Bullock）。 路透
澳洲央行總裁布洛克（Michele Bullock）。 路透

澳洲央行總裁布洛克今（21）日表示，不會對任何未來的利率行動做出「預先承諾」。她強調，央行理事會的利率決策要根據不斷進來的數據，加上決策官員與時俱進的風險評估，對於進一步寬鬆的前景，他們保持小心謹慎的態度。紐西蘭央行首席經濟學家康威則是樂見紐元貶值，以幫助經濟復甦。

澳洲在本周二（18日）在四年多後首次降息，利率降至4.1%。布洛克（Michele Bullock）今天在與國會議員的會議中提到，決定降息的原因是央行不想太晚才進行貨幣寬鬆。布洛克承認，剛結束的這輪升息周期，澳洲央行早期的行動慢了，但在寬鬆政策方面，理事會更察覺到決策若是落後的變數。

布洛克向議員表示，澳洲處在還有可能降息的局面中，但官員必須審慎。

市場目前反映的是澳洲央行今年還會有兩次降息，布洛克不以為然。她提到，強勁的就業力道將是進一步降息的障礙，因為它預示經濟仍會好，而為成本帶來壓力，也將阻止核心通膨率慢慢向目標下降。

紐西蘭央行的康威（Paul Conway）是在彭博的訪談中說，紐國央行樂見紐元匯率貶值，如此將能幫助重振今年的經濟成長。

康威指出，「紐元貶值是我們預測2024年底到2025年，經濟回復成長的原因之一」，「貶值將支撐我們的出口收入，因乳品、牛肉能有好價格」。

過去六個月，紐元兌美元匯率已貶值6.4%，在十大最多交易貨幣中表現最差。除了紐西蘭央行的寬鬆政策，川普當選接著上任美國總統令美元升值也是重要因素。

紐西蘭央行本周連續第三個利率會議後降息，再將官方現金利率調降50個基點至3.75%。預測今年紐西蘭的經濟成長可轉正為成長2.4%；2024年估會萎縮1.4%。今年占紐國GDP約三成的出口和觀光旅遊可望成長，抵銷低迷的房市與企業投資。

紐西蘭央行最新的預測是，未來幾季會再陸續降息75個基點至3%，可能在4月和5月各降25個基點。但康威提醒，預測都是有條件的，要視通膨等經濟數據而定。

澳洲 紐西蘭

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