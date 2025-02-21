美政府瘦身 在拜登時期擴編抓富人逃漏稅的國稅局被砍6,000人

路透引述知情人士報導，美國國稅局（IRS）的一位主管周四告訴員工，將有大約6,000人會被解雇，淘汰率大約6%，儘管現在正值繁忙的報稅季。

這是美國總統川普和馬克斯帶攜手合推聯邦政府大瘦身的一部分。多個工會組織提出訴訟，試圖阻止大規模解雇聯邦員工，但華府一位聯邦法官周四裁定，解雇行動可以繼續。

IRS人才招募主管Christy Armstrong在電話裡含淚宣布裁員消息，大約6,000名同事會被裁掉。

根據知情人士，裁員總數預計會達到6,700人，主要針對拜登時期為擴大查緝富裕納稅人逃漏稅而招聘的員工。獨立的預算分析師曾估計拜登的IRS擴編計畫將有助提高政府稅收，並縮小數兆美元的預算赤字。但共和黨人以平民百姓將受騷擾為由，反對擴編。IRS目前雇用10萬人，高於拜登2021年執政前的8萬人。

曾任IRS律師、現為匹茲堡大學稅法教授的Philip Hackney嘲諷表示：「這將確保IRS不會查富人的稅，只不過是專注於低收入者的機構。有夠扭曲。」

消息人士說，被解雇的包括稅務人員、客服人員、審理稅務爭議申訴的專家，以及資訊科技人員，影響遍及全美50州的IRS雇員。

目前是報稅季節，IRS預計在4月15日報稅截止日前要處理超過1.4億份個人所得稅申報表，IRS將留住數千名對此一任務至為關鍵的員工。

川普的政府瘦身計畫主要聚焦各部門新到任不久的員工，比起年資較長的員工，他們得到的保護較少。

白宮並未說明，在全美230萬名公務員裡，打算開除多少人，也沒有提供大規模裁員的數字。上周大約有75,000人接受優離方案。「政府瘦身」行動讓共和黨人很開心，他們認為聯邦機關員工人太多、腐敗，而且對川普不夠忠誠。