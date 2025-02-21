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川普恐再讓步？羅馬尼亞曝俄羅斯要求美國 讓北約撤出東歐

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普與俄羅斯總統普亭。美聯社
美國總統川普與俄羅斯總統普亭。美聯社

美國和俄羅斯代表團日前在沙烏地阿拉伯舉行烏俄停戰和平會談，羅馬尼亞政府指出，俄羅斯要求北約軍隊撤出東歐，雖遭到美國拒絕，但仍引來歐洲各國領導人擔憂，質疑華府最終是否會對俄羅斯總統普亭做出讓步。

金融時報報導，羅馬尼亞總統幕僚長、國防和國家安全顧問迪亞科內斯庫（Cristian Diaconescu）20日表示，美國代表團拒絕莫斯科的要求，但不能保證華府最終不會對普亭做出這項讓步。

迪亞科內斯庫對羅馬尼亞Antena3電視台表示，「據我了解，情況可能每小時或每天都在變化。」

迪亞科內斯庫強調，俄羅斯代表團在利雅得舉行的會談中「未能說服美國人」同意北約撤軍問題，而英國與法國領導人在下周訪問華盛頓時，將試圖說服川普不要屈服於俄方的這項要求。

然而，最近幾天川普政府對莫斯科的讓步，從排除烏克蘭加入北約的可能性，到承諾與俄羅斯關係正常化，都讓北約東部前線國家的政府對美國總統的意圖感到不安。

部分歐洲領導人擔心美國會被俄羅斯矇騙。一名來自該地區的高階官員透露，他們不確定自己的訊息是否已被傳達，「我們已向華盛頓特區各層面進行廣泛的簡報，不確定川普是否聽到了我們的訊息」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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