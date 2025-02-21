陸女花百萬偷渡美國2分鐘被捕 稱獲良好對待：還祝我新年快樂

一名中國大陸女子通過購買人蛇組織要價3.2萬美元（約新台幣105萬元）的偷渡服務，橫跨3大洲於1月17日抵達美國，稱未料剛抵達佛羅里達州2分鐘後便被當局拘捕。她向全國廣播公司新聞台（NBC）訴說偷渡經歷，因不滿疫情政策而決定偷渡，還稱遭拘留後獲得良好對待，因臨近新年，「他們還祝我新年快樂」。

這名華女指自己經網上聯絡人蛇，先支付1萬美元（約新台幣32萬元）保證金後啟程，承諾安全抵達後會支付餘下2.2萬美元（約新台幣72萬元）費用，不過她如今被捕，無須支付尾款。在過程中，她先飛抵英國倫敦，隨後再到對華免簽的加勒比海國家巴哈馬，然後再登上開往佛羅里達州的船隻企圖偷渡。

報導指她被佛羅里達州的科勒爾蓋布林斯（Coral Gables）海關及邊境保衛局（CBP）拘捕，隨後連同另外29人關押在拘留所，一行人中有21人來自中國。當局指在一輛U-Haul貨車內發現她們一行，附近保安以為受到綁架因而報案。

她下一步將面臨決定其去留的庇護聽證會，還希望能夠去見在美國的親戚。

報導指超過3.5萬名華人在2023年從美國南部邊境偷渡入境，偷渡客及人蛇集團在美國總統川普上任後，轉用其他路線偷渡美國，例如自巴哈馬後經由水路在美國佛羅里達州的科勒爾蓋布林斯（Coral Gables）上岸。

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文章授權轉載自《香港01》