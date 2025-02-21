烏克蘭拒美國取得關鍵礦產 白宮：澤倫斯基須回談判桌

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國白宮國安顧問沃茲。(美聯社)
美國白宮國安顧問沃茲。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前拒絕美方希望取得烏克蘭關鍵礦產的協議。美國白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）20日表示，澤倫斯基必須回到談判桌。

美國總統川普日前表示，美國援助受到戰爭蹂躪的烏克蘭，應該獲得價值5000億美元的烏國礦產資源；不過，澤倫斯基拒絕這項提議，認為美國對烏克蘭的援助沒有這麼多，也沒有向烏克蘭提出安全保證；澤倫斯基說，「我不能出賣我們的國家。」

白宮20日舉行記者會，沃茲表示，澤倫斯基必須回到談判桌，美烏應繼續討論協議該如何發展。

沃茲表示，美國政府對納稅人有義務；沃茲說，川普認為這是烏克蘭前進（going forward）的機會。

沃茲說，從他的角度來看，沒有什麼比美國投資烏克蘭的長期繁榮更有利於烏克蘭的未來和安全；沃茲說，這項投資的關鍵中也有安全保證。

對於外界認為，美國將歐洲國家排除在美俄會談之外，沃茲也反駁說，川普在與俄羅斯總統普亭通話後，立即與澤倫斯基通話；沃茲指出，川普也在上周與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）多次通話。

沃茲說，他也與多國對應的官員對話，並預告，馬克宏與英國首相施凱爾（Keir Starmer）下周都將訪問華府。

沃茲說，美方也向盟友表示，不能再讓美國和美國納稅人承擔俄烏戰爭的費用，以及歐洲的防衛支出；沃茲說，是該歐洲國家挺身而出的時候了。

沃茲說，馬克宏與施凱爾都提出歐洲主導的安全保證，美國歡迎這樣的計畫；沃茲說，美方一直希望歐洲能夠捍衛自己的繁榮與安全，也歡迎更多歐洲的協助。

至於美方是否支持收回對俄國的制裁，沃茲沒有正面回答，只說美俄會談中聚焦在美俄關係的大方向；沃茲說，在達成任何目標以前，戰爭必須停止；沃茲說，現階段，雙方要做的是符合常識的事，像是恢復美俄大使館的運作。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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