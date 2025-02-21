未來5年內 美國防部擬每年砍8%軍費

美國川普政府多次要求盟國增加軍費，美國卻要大幅刪減軍費。華盛頓郵報取得五角大廈備忘錄顯示，美國國防部長赫塞斯下令國防部官員與美軍將領研擬計畫，未來五年每年刪減百分之八國防預算。

報導指出，備忘錄發布日期為十八日，要求國防部各單位首長廿四日之前提交刪減計畫方案，備忘錄列舉十七個免遭刪減的豁免項目，包括美墨邊境任務、核武及飛彈防禦更新、購買潛艦、自殺無人機與其他軍火採購。

國防部代理副部長賽爾塞斯發表聲明說，省下來的經費可用來支付川普政府的優先施政新項目，例如保護美國抵禦空襲而建立的「美國鐵穹」系統。

赫塞斯說，明年國防預算預計刪減五百億美元。他指出，「備戰時期已結束」，軍方鎖定的裁撤領域包括疊床架屋的官僚系統、氣候變遷因應計畫，以及包括多元、公平及包容倡議在內的計畫。

五角大廈二○二五年預算達八千五百億美元（約台幣廿七點八兆元），這個刪減規模在國會將遭到兩黨的反對，認為美國有必要維持龐大國防支出，以嚇阻中國、俄羅斯威脅。

報導說，備忘錄也提到，會繼續為美軍印太司令部、北方司令部與太空司令部提供資金，但沒有提到歐洲司令部，該司令部在協助烏克蘭對抗俄羅斯扮演重要角色；負責中東地區的中央司令部及非洲司令部也不在名單上。

美國國防部二○二五年財政年度預算為八千五百億美元。美媒「軍事時報」報導，若未來五年每年削減百分之八，二○三○年國防支出約五千六百億美元，將是自二○○六年財政年度以來最低的國防預算。換句話說，五年後，赫塞斯的方案累計刪減預算將超過三千億美元。

報導指出，美國在二○一三年曾啟動強制預算削減機制，導致國防預算大為縮減，對軍事訓練和戰備能力產生負面影響，曾被五角大廈視為一場危機。這次的預算削減方案如果獲得採納，將是自二○一三年以來的最大刪減規模。