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稱川普小兒子「有點像校園怪咖」 紐約大學共和黨學生會長下場慘

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普的小兒子拜倫，攝於1月20日。資料照片。圖／法新社
美國總統川普的小兒子拜倫，攝於1月20日。資料照片。圖／法新社

美國總統川普的小兒子拜倫（Barron Trump）2024年起就讀紐約大學（NYU），但該校共和黨學生會會長近日接受雜誌採訪時，稱拜倫「有點像校園內的怪咖」，引發爭議後請辭。

國會山報報導，全國共和黨學生會（College Republicans of America）日前在社群平台「X」發文表示，NYU共和黨學生會長沃克（Kaya Walker）辭職，原因是她接受「浮華世界」訪談時，稱拜倫「有點像校園內的怪咖」，引發爭議。

沃克告訴「浮華世界」，「他去上課，他回家」，又指一位教授開玩笑說拜倫「實際上不屬於這裡」。

全國共和黨學生會表示，沃克的評論「不符合本組織維護的價值觀和原則」。儘管他們認為「浮華世界」扭曲了沃克的話，但「我們仍然認為並不恰當，NYU分會會長昨晚提出辭呈」。

儘管拜倫以遠離政治鎂光燈聞名，但根據此前新聞，第一夫人梅蘭妮亞2024年12月受訪時，讚揚他對川普勝選功不可沒，也對兒子在媒體前受年輕選民歡迎大表肯定。

梅蘭妮亞說，拜倫對父親提供建議時非常直接，而且他確切知道父親需要與誰聯繫和交談，並指年輕選民不再看電視，而是依賴手機、部落格和串流媒體，而拜倫了解他這一代的人，帶進了很多年輕人。

全國共和黨學生會主席唐納（Will Donahue）在聲明中邀請拜倫加入，「拜倫．川普代表了保守運動的未來，我們很榮幸他能加入全國共和黨學生會」。

共和黨 川普 梅蘭妮亞

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