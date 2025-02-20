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中國籍女子遭美遣返後脫逃 巴拿馬再次緝獲

中央社／ 巴拿馬市19日綜合外電報導

巴拿馬政府表示，他們今天已重新緝獲一名自旅館脫逃的中國籍女子，這名女子與近300名遭美國驅逐出境的人共同被留置在巴拿馬一間旅館，等待遣返原籍國。

美聯社報導，巴拿馬國家移民局今天稍早表示，他們正在尋找一名中國籍女子，此人獲得在旅館周圍徘徊的人群協助，從旅館脫逃。國家移民局表示，他們先前要求提供協助者將這名女性帶回，並警告說他們可能面臨人口販運或移民走私的指控。

巴拿馬政府昨天受到嚴厲批評，因為流傳的照片顯示299名移民中有些人被留置在這間旅館，在警方看守下禁止離開。這些移民在窗邊舉著紙條，上面寫著「請幫助我們」與「我們在自己的國家不安全」等字句。

巴拿馬公共安全部長阿布雷戈（Frank Abrego）今天下午在社群平台X上發文表示，這名女性被遺棄在巴拿馬北部與哥斯大黎加接壤邊境的一個移民處置設施附近，當地是移民前往美國的主要中轉站。

目前雖然還不清楚這名女性是在巴拿馬還是在哥斯大黎加被發現，但阿布雷戈將她的短暫脫逃歸咎於「人口販子」。

這些遭美國驅逐出境的人主要來自亞洲國家，目前在巴拿馬處境尷尬。由於川普政府很難將這些移民直接驅逐回國，巴拿馬先前同意作為移民中轉站接收這批移民。

約4成遭驅逐的移民表示不會自願返回原籍國，使得外界質疑他們會在旅館留置多久。

阿布雷戈昨天表示，171名移民已同意返回原籍國，但他未提供具體時間表。阿布雷戈還說，一名愛爾蘭公民已被遣返回國。

其餘移民將被送往達連隘口（Darien Gap）附近的一個臨時移民設施，直到確定將被送往何處為止。

巴拿馬 移民 美國

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