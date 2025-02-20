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美國防部計劃將軍費削減8% 跌最慘的軍工股是它

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Palantir執行長未來六個月內可出售近1,000萬股的公司股票，也是一大利空。路透
Palantir執行長未來六個月內可出售近1,000萬股的公司股票，也是一大利空。路透

美國國防部長赫塞斯發給轄下各單位一份最新備忘錄指出，未來五年軍事支出規劃削減8%，但不包括邊境執法、空軍最新的無人機計畫、核武現代化，以及加強內控的工作。美國軍工股大受震動，其中以今年飆漲的帕蘭提爾（Palantir） 跌幅最重。

18日的備忘錄指示國防部領導層、作戰司令部、國防部各機構、各軍種和文職單位提出方案，把2026財政年度起五個年度支出預算削減8%。赫塞斯寫道，同時「我將重新評估」迄今為止的準備情況。

赫塞斯列出了17個「可能不受8%支出削減約束」的領域。除了邊境執法，豁免清單還包括維吉尼亞級潛艇、所謂的「可執行水面艦艇計畫」、國土飛彈防禦、空軍的新型協同作戰飛機、單向攻擊無人機、「優先關鍵網絡安全、彈藥、印太司令部建設項目」以及和民間合作的醫療。

備忘錄迎合川普和赫塞斯最喜歡的主題，重點放在整飭過度官僚作風、以及與氣候變化和多樣性、公平和包容(DEI)相關的項目開支。赫塞斯認為這些項目「影響不大」且「浪費資源」。

這消息驚動軍工股，諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）下跌1.8%，而L3哈里斯科技公司下跌0.5%，通用動力公司和洛克希德馬丁則上漲。不過，這四大軍工股11月5日大選以來已下跌近20%。

軍工概念股中，Palantir跌幅最重，重挫深達10%，且在周三盤後續跌多達5.5%。

周二晚上，Palantir 公告，執行長卡普（Alex Karp）有一個新計畫可以讓他在未來六個月內出售近1,000萬股的公司股票。

Palantir除了為美國政府提供技術和AI產品外，也向其他盟國政府及私人企業銷售相關技術，今年股價已上漲近50%。

彭博分析師指出，Palantir在美國政府方面的業績成長過去兩季超過40%，因此可能對美國國防削減預算更為敏感。彭博指出，政府業績占該公司營收一半以上。

國防部 美國 軍工股

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