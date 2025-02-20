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打擊黑幫 美列多個拉美販毒集團為全球恐怖組織

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
圖為罪犯示意圖。圖／AI生成
圖為罪犯示意圖。圖／AI生成

根據今天發布的聯邦通知，美國已將委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」、墨西哥毒梟「西納羅亞集團」和另外6個源於拉丁美洲的販毒集團列為「全球恐怖」組織。

法新社報導，這是川普政府加強打擊國內幫派成員，以及將無證或犯罪移民驅逐出境的最新舉措。

川普在1月20日重返白宮首日簽署一項行政命令，為這類舉措建立一套流程，並稱這些販毒集團「對國家安全構成的威脅超出傳統組織犯罪」。

擴大恐怖分子名單賦予美國政府更多打擊這類組織的能力。

墨西哥擔心美國將以此為藉口，在墨國領土打擊這些毒梟，有些共和黨議員一直呼籲當局這麼做。

除了阿拉瓜火車（Tren de Aragua）和西納羅亞集團（Sinaloa Cartel），美國政府認定為恐怖組織的還包括源於薩爾瓦多的國際犯罪集團MS-13、墨西哥毒梟海灣集團（Gulf cartel）、哈里斯科新世代（JaliscoNew Generation Cartel）、東北集團（Cartel of theNortheast）、新米卻肯家族（New Michoacan Family）和聯合販毒集團（United Cartel）。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發布公告指出，這些團體中的個人是「已經或試圖以恐怖主義行為威脅美國國民安全或美國國家安全、外交政策或經濟的外籍人士」。

川普1月走馬上任後，旋即宣布美國南部邊境進入國家緊急狀態，並矢言將驅逐「數以百萬計」移民。

他主張，這些集團正在向美國輸入大量危險非法毒品，並涉及勒索、偷渡移民和其他暴力犯罪。

川普將邊境安全作為2024年總統大選的核心議題，他經常使用爆炸性語言將委內瑞拉移民稱為暴力罪犯，並指控各國清空監獄，將殺人犯和其他罪犯送到美國。

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川普 移民 美國

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