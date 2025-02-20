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加州鋰電池廠今年2度起火 居民指呼吸道有灼燒感

中央社／ 舊金山19日專電
圖為加州蒙特郡一座位於莫斯蘭丁的Vistra鋰電池工廠1月16日大火資料照。路透
圖為加州蒙特郡一座位於莫斯蘭丁的Vistra鋰電池工廠1月16日大火資料照。路透

位於北加州的全球最大電池儲能廠18日晚間再度起火，為今年第二次傳出火警，當局發出警報，要求附近居民留在屋內並關閉窗戶。火勢今天受到控制，當地官員表示空氣品質良好，居民則說呼吸道出現灼燒感。

加州蒙特瑞郡（Monterey County）的莫斯蘭丁（Moss Landing）鋰電池廠18日晚間傳出火警。這座設施1月16日才剛發生火災，當時出現巨大火焰和大量濃煙，1000多名居民被疏散，火災產生的氟化氫釋放到大氣中，有毒氣體瀰漫受到外界關切。

負責營運鋰電池廠的維斯達能源公司（VistraEnergy）發布聲明，表示消防人員以無人機檢查後，確認現場有火焰，公司持續監測，目前所有電池設施處於離線狀態。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，18日晚間6時30分，蒙特瑞郡官員通報居民鋰電池廠設施冒出煙霧，建議居民夜間關閉窗戶；19日中午，火勢受到控制。

調查人員尚未確認起火原因。不過火災發生時，未完全熄滅的鋰電池出現復燃現象。

當地官員在社群媒體上表示持續監測空氣品質，過去24小時空氣品質在良好範圍。

社區居民則指出，官方監測結果和居民通報情況有落差，空氣明顯出現異味。有居民甚至表示，吸入空氣時呼吸道有灼燒感，呼籲蒙特瑞郡官員安裝正確感測器。

加州信使新聞（Mercury News）指出，截至目前為止，並未傳出有人員受傷。

1月火災發生後，蒙特瑞郡多位居民對多家公司提起訴訟，包括維斯達能源公司。加州州長紐松（GavinNewsom）也呼籲對該場火災進行調查。

火災 空氣品質

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