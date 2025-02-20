美元連續二日走升 日圓因日本央行鷹派立場表現更強

美元周三連續二日上漲，聯準會（Fed）會議紀錄顯示官員對進一步降息抱持謹慎態度。日本央行的鷹派言論也支撐了日圓，成為周三表現最佳的主要貨幣。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%至107.173；日圓兌美元升值0.4%至151.47。

投資人和交易者也關注可能在4月到來並導致貿易戰擴大的更多關稅的細節，「在本周缺乏重要數據的情況下，新聞決定整個市場的情緒」。

美國總統川普表示，他可能會對汽車、半導體和藥品徵收約25%的進口關稅，相關決定最早將在4月2日正式宣布；此舉可能會導致貿易戰範圍急劇擴大。

日本央行委員高田創表示，當局應繼續考慮逐步調高基準利率，以控制通膨上揚風險。

紐西蘭元兌美元一度上漲0.5%至0.5732；紐西蘭央行央行連續三次會議降息50個基點之後，該匯率曾走低。

紐西蘭央行總裁Adrian Orr表示，接下來降息會以25個基點的幅度之後，紐西蘭元轉為上漲。

英鎊兌美元觸及兩個月新高後回吐漲幅，下跌0.2%至1.2584。歐元兌美元下跌0.2%至1.0423，連續三日走低。