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表誠意！達美航空先提供翻覆事故航班乘客「每人99萬台幣」
彭博資訊報導，達美航空公司（Delta）提供日前搭乘旗下一架地區性航班、大雪中降落加拿大多倫多皮爾森國際機場時發生翻覆事故的乘客，每人30,000萬美元（約台幣990,600元）。
根據Delta發言人Morgan Durrant，這是「表達誠意」，「沒有任何附加條件，也不會影響權利」。 過去也有航空公司支付類似款項，例如2009年全美航空提供「哈德遜河奇蹟」迫降班機上的乘客每人5,000美元，協助彌補其在航班上遺失的財物。
在達美翻覆的這架航班上共有76名乘客和4名機組人員，全部幸運生還，儘管有21人受傷。加拿大調查人員已取得這架加拿大龐巴迪（Bombardier）CRJ900型噴射機的駕駛艙飛航紀錄器，正調查事故原因。
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