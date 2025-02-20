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美亞利桑那州2小飛機空中相撞！1架墜毀 2人死亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國亞利桑那州機場19日早上有2架小飛機在空中相撞，造成2人死亡。取自YT畫面
美國亞利桑那州機場19日早上有2架小飛機在空中相撞，造成2人死亡。取自YT畫面

美國亞利桑那州機場19日早上有2架小飛機在空中相撞，造成2人死亡，事故原因有待釐清，罹難者身分也尚未確定。

事發在19日早上約8時半左右，土森市（Tucson）近郊的馬拉納機場（Marana Regional Airport）附近有2架分別載有2人的定翼單引擎小型飛機，在半空相撞。其中一架飛機安全降落，另一架墜毀著火。

當地警方指，兩名死者乘坐同一架飛機，另一飛機的兩人沒有受傷。

美國聯邦航空管理局（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）都已到達現場調查釐清，NTSB在X發文稱，正在調查塞斯納172S和Lancair 360 MK II在空中相撞的事件。

根據FAA說法，事發的機場為無人管制機場，即沒有設置塔台。在此情況下，飛行員使用通用交通諮詢頻率（CTAF）向機場附近的其他飛行員通報自己位置。機長負責確保與其它飛機的安全飛行。飛行員應遵守所有FAA規定，包括最低能見度、最低安全高度和通行權規則。

機場 美國

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