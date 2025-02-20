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態度180度大轉變 川普稱烏克蘭總統是「未經選舉的獨裁者」

美捨盟友與俄交好 雷根時期共和黨官員譴責川普

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

英國衛報報導，在冷戰時期於美國前總統雷根（Ronald Reagan）政府任職的前共和黨官員痛批，現任總統川普支持敵人俄羅斯，同時反對盟友，破壞了跨大西洋聯盟。

英國衛報（The Guardian）報導，美國副總統范斯（JD Vance）上週在慕尼黑安全會議（Munich SecurityConference）表示，歐洲面臨的最大危險是「來自內部的威脅」和「基本價值觀的倒退」，此言令歐洲領袖們感到震驚。

此外，美國與俄羅斯外長昨天在沙烏地阿拉伯會談，烏克蘭及歐洲官員被排除在外，令人擔心這是為了向俄國投降鋪路。

美國前駐合國副大使、雷根政府時期美國武器管制暨裁軍署（ACDA）署長艾德曼（Kenneth Adelman）表示：「現在發生的事情令我作嘔。川普政府罔顧80年來的跨大西洋合作及烏克蘭主權。」

艾德曼指稱：「我們現在處於相反的立場，因為雷根說，『戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）先生，推倒這堵牆吧』，而川普卻說，蒲亭（Vladimir Putin）先生，你可以做任何想做的事。」

此外，艾德曼還指出：「（雷根）相信應該支持朋友，並且勇敢地對抗敵人。川普政府似乎是反對朋友、支持敵人。」

雷根及老布希（George H.W.Bush）政府時期前官員克里斯托（Bill Kristol）表示：「雷根會說，北大西洋公約組織（NATO）及美國對歐洲的承諾，使歐洲維持了80年的和平。」

克里斯托指稱：「將自己置於危險之中是愚蠢和魯莽的。這是為了什麼？是為了和蒲亭和睦相處？」

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