態度180度大轉變 川普稱烏克蘭總統是「未經選舉的獨裁者」

美國總統川普19日稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是沒有經過選舉的獨裁者。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，雙方同意成立高階工作小組，對結束俄烏戰爭展開協商；川普在會後受訪時則稱烏克蘭挑起俄烏戰爭。

川普19日又在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，澤倫斯基是成功的搞笑藝人，說服美國花費3500億美元，介入一場永遠無法獲得勝利、根本沒有必要開始的戰爭；川普說，澤倫斯基現在沒有美國和川普，也無法結束這場戰爭。

川普說，美國比歐洲出資多出2000億美元，並表示，歐洲出的錢可以拿回來，美國卻什麼也拿不回來；川普批評前總統拜登當初為什麼不要求對等的出資，畢竟俄烏戰爭對歐洲而言更重要。

川普並指控澤倫斯基，指他承認美國給烏克蘭的援助，有一半已經「不見了」。

川普說，澤倫斯基不願舉行選舉，同時在烏克蘭的民調也非常低，且他唯一擅長的事情就是玩弄拜登。

川普稱澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」；川普表示，澤倫斯基應快點決定，否則他會沒有任何國家。

川普指出，美國正成功與俄國討論如何結束俄烏戰爭；川普說，這只有川普政府做得到，認為歐洲無法帶來和平，澤倫斯基可能還想要留住這個「發橫財」（gravy train）的方式。

川普說，他熱愛烏克蘭，但澤倫斯基做得很糟糕；川普說，澤倫斯基的國家現在是破碎的，且上百萬人不必要的犧牲，這樣的情況還在持續下去。