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肯德基總部將搬離發跡地美國肯塔基州 遷往德州

中央社／ 肯塔基州路易維爾18日綜合外電報導
肯塔基炸雞（Kentucky Fried Chicken）連鎖店。 路透社
肯塔基炸雞（Kentucky Fried Chicken）連鎖店。 路透社

美國百勝餐飲集團今天宣布，旗下知名老牌連鎖炸雞店、全名肯塔基炸雞（Kentucky Fried Chicken）的肯德基KFC）將把總部搬離發跡地肯塔基州，搬到德州

「今日美國報」（USA Today）報導，百勝（Yum!Brands）透過聲明表示，將在德州的布蘭諾（Plano）和加州的爾灣（Irvine）各設立1個集團新總部，肯德基與連鎖披薩店必勝客（Pizza Hut）將共享在布蘭諾的總部，爾灣總部則會有塔可鐘（Taco Bell）和哈比特漢堡（Habit Burger & Grill）兩品牌

百勝集團執行長吉布斯（David Gibbs）在聲明中說：「這些改變使我們處於有利於永續成長的位置，有助我們提供客戶、員工、加盟商和股東更好的服務。」

根據新聞稿，100名肯德基總部職員將在未來6個月內由肯塔基州的路易維爾（Louisville）改到德州上班，另外90名遠距工作的肯德基總部職員則將在未來1年半內完成上班地點搬遷。

路易維爾市長葛林柏格（Craig Greenberg）接受「辛辛那提詢問日報」（Cincinnati Enquirer）訪問時表示，這項消息令他失望，尤其肯德基這個品牌是在肯塔基州誕生，且與州同名。

葛林柏格說，他已要求與百勝集團執行長盡快會面，他會努力讓肯德基總部及其560名員工留在路易維爾。

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