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達美航空翻覆80人全部奇蹟生還 專家分析3原因是關鍵

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
達美航空旗下航班17日在強風中降落加拿大多倫多時翻覆，整個機身上下顛倒，造成至少18人輕重傷，所幸無人身亡。美聯社
達美航空旗下航班17日在強風中降落加拿大多倫多時翻覆，整個機身上下顛倒，造成至少18人輕重傷，所幸無人身亡。美聯社

美國達美航空旗下一架載有80人的客機，17日在強風中降落加拿大多倫多時翻覆，整個機身上下顛倒，造成至少18人輕重傷，所幸無人身亡，堪稱奇蹟。對此，多位飛航專家分析，飛機安全工程、機組與救援人員均發揮關鍵作用是全員生還的關鍵因素。

華盛頓郵報報導，英國克蘭菲爾德大學（Cranfield University）航空暨航太主任布斯維特（Graham Braithwaite）受訪表示，這起事故並未造成人員身亡，凸顯座位緊繫設備、飛機安全設計，還有機組人員和救援團隊均發揮關鍵作用。

布斯維特說明，工程師在設計飛機時會盡可能提高「生還性」去因應可能事故。他說，「遭遇失事，關鍵在於減少機上人員的傷害」，這是飛機設計中的子領域，稱為適墜性（crashworthiness）。

布斯維特進一步解釋，「適墜性是確保座椅不會從地板脫落，並且安全帶能夠保持乘客穩定。」他補充，「還包括要能確保乘客不會撞擊前方座椅，因此（前方座椅）表面已經設計成能減少乘客遭受重傷的可能性」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，安柏瑞德航空大學副教授麥考密克（Michael McCormick）認為，油箱主要設置在機翼，而非乘客所在的機身也是一大關鍵。

當飛機硬著陸時，機身在跑道上擦出宛如火龍畫面，同時竄出一大片濃烈黑色煙霧。

除此之外，麥考密克提到，大多數現代商用客機都需要配備16G航空座椅，也就是可以承受16倍的重力。他描述，「你絕對不想飛機出事時座椅散架或鬆動，哪怕是翻覆的情況」，他說明，「因此，座椅的設計並非專門為了舒適性，而是為了在事故時保證耐用」。

高科技工程可能有助於挽救生命，但麥考密克更肯定機組人員冷靜執行安全撤離，還有當局迅速出動撲滅火勢。

美國空服員協會（Association of Flight Attendants）國際主席尼爾森（Sara Nelson）透露，這架客機上有兩名空服員多次接受不同失事劇本的訓練，其中包含在90秒內疏散乘客。

儘管乘客像蝙蝠一樣倒掛在座位上，空服員仍在不到90秒內疏散所有人，專業表現受到大力讚賞。

另外，多虧當局立即出動消防單位和灑水車撲滅火勢，才沒有造成更大傷害。

當局仍在調查肇事原因，包括飛機進場、地面狀況、飛機本身設計和天氣狀況等皆是調查方向。

美國

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