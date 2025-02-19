達美航班多倫多機場失事 黑盒子送調查

美國達美航空一架班機昨天在加拿大多倫多降落時翻覆，機上80人中有21人受傷。加拿大調查人員今天說，他們已將俗稱「黑盒子」的飛航紀錄器送實驗室分析，並在調查事故原因。

路透社報導，加拿大運輸安全委員會（Transportation Safety Board of Canada）資深調查員韋布斯特（Ken Webster）在一段影片中表示，這架CRJ900飛機最初撞擊多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson Airport）跑道後，機身有部分脫落，隨後起火。

一名社群媒體用戶將事發後的影片上傳網路，畫面顯示這架飛機機腹朝上，「躺」在白雪覆蓋的停機坪上。

這架失事客機是達美航空（Delta Air Lines）子公司奮進航空（Endeavor Air）負責營運；目前由加拿大20多名調查人員組成的團隊帶領調查，並有美國國家運輸安全委員會（NTSB）以及監管單位加拿大交通部與美國聯邦航空總署（FAA）協助調查。

韋布斯特和其他航空安全官員都表示，現在斷言事故原因為時過早。這架編號4819班機從美國明尼蘇達州明尼阿波利斯-聖保羅國際機場（Minneapolis-St. Paul International Airport）起飛赴多倫多，機上有76名乘客與4名機組人員。

空難通常由多種因素引起。航班追蹤網站Flight Radar 24指出，事發時的天氣狀況顯示「有陣陣側風吹雪」。