快訊

不是高嘉瑜！欣欣百貨發重訊 李文英接新董座

獨／誰搞破壞？高雄大同醫院醫用氣體管線標示被抹除 危病患安全

王大陸砸百萬逃兵！富二代家世被挖 王爸發聲：很失望

川普效應 美邊境1月非法移民被捕人數下滑39%

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國政府今天表示，1月自墨西哥非法跨境進入美國而遭逮捕的人數，較前一個月大幅下降39%。

美聯社報導，根據美國海關與邊境保護局（Customsand Border Protection），邊境巡邏隊（Border Patrol）1月逮捕2萬1593人，低於去年12月的4萬7316人，創下2020年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情接近高峰時期以來的最低水準。

白宮在聲明中表示，我們「稱此為川普效應」。

早在川普上任前，在邊境被捕人數就已從2023年12月的歷史最高水準25萬人大幅下降。墨西哥當局加強境內執法力道，時任美國總統拜登（Joe Biden）去年6月也祭出更嚴格的庇護限制。

川普1月20日宣誓就職並發布一連串內容涉及移民的命令後，被捕人數進一步下滑；川普以美國南部邊境遭受「入侵」為由，暫停開放庇護申請。

主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）昨天表示，24小時內有229人在邊境被捕，這是他1984年擔任邊境巡邏職務以來，印象中最低數字。國土安全部官員說，他們希望能將此數字降為零。

邊境巡邏隊負責人班克斯（Michael Banks）14日在德州愛丁堡（Edinburg）表示：「在我們全面控制邊境之前，我不會對邊境安全感到滿意，這意味任何非法越境者都會被捕，或者無人越境。」

國土安全部今天表示，已在美國與國際發起一項耗資數以百萬計美元的影片推廣活動，其中國土安全部長諾姆（Kristi Noem）警告非法移民離開或是不要前來。

她在影片中說：「如果你非法入境，我們會找到你並將你驅逐出境，再也回不來。」

川普 移民 美國

延伸閱讀

關稅戰效應／代工廠拚美國大投資 AI伺服器七雄已陸續前往德州考察

在陸被捕逾4個月！3名一貫道道親仍未獲釋 健康狀況曝光

陸媒：拐賣演員王星的團夥全部被捕 泰方將依法處置

美國非法移民大執法 「太陽花女神」劉喬安被捕將遣返回台

相關新聞

堅持健康飲食 小甘迺迪戒了可樂只喝這2種飲料

新上任的衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）一直以來堅持健康飲食，他曾大肆批評總統川普在其私人...

阿根廷總統陷加密貨幣風波面臨彈劾 川普發文相挺

阿根廷總統米雷伊因加密貨幣LIBRA事件陷入上任以來首次執政危機。最大反對黨指控米雷伊涉嫌詐欺，並醞釀彈劾行動，美國總統...

美參院同意盧特尼克掌商務部 站在關稅政策前線

美國聯邦參議院今天表決通過華爾街富豪盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長的人事案。這對總統川普利用關稅作...

波蘭總統稱美承諾不減少北約東側駐軍 再提盼美建「川普堡」常駐基地

美國總統川普上任後加強採取保護主義政策，引發外界擔憂華府對北約盟友的長期承諾是否會縮水。波蘭總統杜達（Andrzej D...

油、金勁揚1% 關稅威脅添黃金動能 OPEC+有意延後增產

國際油價周二收高（18日），西德州中級原油期貨（WTI）止住連跌走勢，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）代表說，可能延後...

洛杉磯「最貴」公寓兩折售出 降價6000萬美元

曾以7500萬美元破紀錄價格掛牌上市的一套洛杉磯頂層公寓，歷經兩年多終於成交，但低至兩折的價格讓人跌破眼鏡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。