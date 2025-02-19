利益迴避 川普：不讓馬斯克參與政府太空決策

美國總統川普今天被問到億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在削減政府開支過程中可能存在利益衝突一事，他表示，他不會讓馬斯克參與任何與太空相關的政府決策。

路透社報導，川普（Donald Trump）告訴媒體說：「因此，任何與太空有關的事情，我們不會讓伊隆（馬斯克）參與其中。」

白宮先前曾表示，馬斯克旗下各項商業利益與他的政府效率部（DOGE）削減聯邦成本之間的利益衝突，他都將迴避。

白宮昨天表示，馬斯克在川普政府中的職位是白宮的職員和總統的高級顧問，他並不是政府效率部的員工。白宮也表示，馬斯克並沒有決策權。

自川普上月就任總統以來，政府效率部已橫掃各聯邦機構；他讓馬斯克負責根除浪費性支出，這是政府大規模改革的一環，包括裁減數千個職位。

川普今天談到馬斯克時說：「對我來說，伊隆愛國。因此你可以說他是政府員工，也可以稱他是顧問…隨便叫他什麼都可以，他就是個愛國的人。」