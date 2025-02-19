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油、金勁揚1% 關稅威脅添黃金動能 OPEC+有意延後增產

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
OPEC+代表說，可能延後定於4月開始的增加供應計畫。路透
OPEC+代表說，可能延後定於4月開始的增加供應計畫。路透

國際油價周二收高（18日），西德州中級原油期貨（WTI）止住連跌走勢，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）代表說，可能延後定於4月開始的增產計畫；金價周二上漲超過1%，美國總統川普關稅計畫的不確定性引發了對經濟成長的疑慮，促使避險資金流入黃金

油價收漲

布蘭特原油4月期貨上漲62美分，漲幅0.8%，報每桶75.84美元；西德州原油3月期貨上漲1.6%，結算價報每桶71.85美元，追上了布蘭特原油期貨周一的漲幅，當時美國原油期貨合約因假期而未進行結算交易。

OPEC+代表說，可能延後定於4月開始的增加供應計畫。這將是沙烏地為首的OPEC+聯盟第四次延後增產，也緩解了市場對今年出現供應過剩的擔憂。國際能源署（IEA）預測日供應將過剩45萬桶。在美國，石油庫存處於三個月高位，一個衡量市場緊張程度的指標正在閃現供應過剩的跡象。

自美國總統川普就職以來，原油價格大幅下跌。川普從貿易到外交政策等各方面的強硬立場導致油價跌至了2025年低點。基金經理削減了原油淨多頭部位。

周二出現了另一個原油利空因素，即美國和俄羅斯同意任命團隊來談判結束俄烏戰爭。俄羅斯2022年入侵烏克蘭促使各國對俄國石油產業實施制裁，若達成和平協議，則可能包括取消這些限制措施，導致全球市場供應增加。

黃金價格勁揚逾1%

儘管美元周二走高並且對烏克蘭和談的樂觀情緒增強，但黃金價格依然上漲，呈現出令人驚訝的強勢。金價通常與美元表現呈現負相關，但在美國總統川普推動關稅威脅的疑慮下，這種關係在過去60天被打破。

現貨金價18日收盤勁揚1.36%至每英兩2,936.02美元，上周曾觸及2,942.70美元的紀錄高點。美國黃金期貨收高1.7%，結算價報2,949美元。

Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyckoff表示：「由於川普政府造成干擾的特點，我們看到避險需求正在增加，我們還看到了看漲的技術圖表態勢。」

德國商業銀行（Commerzbank）分析師在一份報告中表示：「央行買盤也應繼續提供支持。」

高盛集團上調年底金價目標位至每英兩3,100美元，原因是央行買入而且資金流入黃金ETF。該行分析師表示，如果包括關稅在內的經濟政策不確定性持續，那麼投機部位的增加可能推動金價觸及每英兩3,300美元。

美國 金價 黃金

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