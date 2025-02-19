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川普說汽車藥品晶片關稅可能定在25% 最決4月2日宣布

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普表示，他對半導體課徵關稅將以25%起跳。美聯社
川普表示，他對半導體課徵關稅將以25%起跳。美聯社

美國總統川普表示，他可能會對進口的汽車、半導體和藥品課徵約25%的關稅，相關決定最快會在4月2日宣布。

這些新關稅若果真實施，將進一步擴大川普貿易戰的規模。川普已宣布將對鋼鐵和鋁材全面課徵25%的關稅，並計劃於3月生效，但周二是他放出對其他產業關稅措施最具體的訊息。

當問到汽車關稅時，川普在海湖莊園對記者說：「我可能會在4月2日告訴你們，大概會是25%。」

再到問及藥品和半導體晶片關稅時，川普說：「將是25%或更高，並且在一年內會大幅提高。」川普還表示，他希望在宣布新的關稅之前，給企業「時間進來」。

川普說：「當他們進入美國並在這裡設廠或建廠時，就不會有關稅，所以我們想給他們一些機會。」

對汽車加徵新關稅，對整個汽車產業影響甚大。去年進口到美國的大約800萬輛乘用車和輕型卡車約占美國汽車銷售的一半，包括福斯汽車（Volkswagen AG）在內的歐洲汽車製造商，以及現代汽車在內的亞洲業者，他們在美國銷售的車款有很大部分依賴進口車輛。

川普也威脅將採取其他關稅措施，他長期以來指責其他國家剝削美國，並認為關稅是一種將產業帶回美國並增加稅收收入的方式。然而，多數經濟學家表示，這些措施可能會推高美國消費者的物價，並阻礙對抗通膨的努力。

川普表示，他將逐國祭出「對等」關稅，最快將於4月實施，儘管具體細節仍在確定中。他對最大貿易夥伴已祭出關稅，對中國大陸已經實施的10%關稅，以及對加拿大和墨西哥延到至少3月4日生效的25%關稅，這表示墨西哥和加拿大某些產業可能需要支付多達三層的關稅。

整體而言，如果川普這些措施得以實施，將會重塑供應鏈和貿易流向，並改變美國的物價結構。關稅由進口商支付，通常會轉嫁給消費者，但有時可能會被海外降價所抵銷。

半導體 川普 美國

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