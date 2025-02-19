美俄上談判桌 川普贊同歐洲部署維和部隊

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，雙方同意成立高階工作小組，對結束俄烏戰爭展開協商；美國總統川普表示，他贊同歐洲國家未來在烏克蘭部署維和部隊。

魯比歐與拉夫羅夫18日在沙烏地阿拉伯會面，雙方就4項議題達成共識，包括重新確立美俄之間的外交使團運作、成立高階工作小組討論如何結束烏克蘭衝突、在俄烏戰爭結束後，就雙邊地緣政治利益、經濟合作等議題做討論，以及雙方團隊的持續互動和參與，確保各項議題有進度。

國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）表示，未來能得到最成功的結果就是永久結束俄烏戰爭，而非暫時結束戰爭；沃茲指出，談判將聚焦在領土和安全保證。

川普18日於佛州住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）簽署行政命令，並接受記者提問。

川普表示，雙方會談後，他對達成協議更具信心，並認為18日的會談非常順利。

歐洲八國、歐盟及北約領袖日前舉行緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全；據了解，法國提議未來在烏克蘭停火線的後方，駐紮「保證部隊」（reassurance force），但遭到德國、義大利、波蘭和西班牙表態拒絕。

不過，川普對這項提議表示同意；川普說，如果歐洲國家願意這麼做，他非常支持。

川普表示，如果未來可以達成和平協議，歐洲國家想要部署軍隊，他絲毫不會反對，並認為，如果歐洲國家這麼做，美國就不用部署軍隊，尤其美國距離烏克蘭太遠。

至於有媒體詢問，美俄會談沒有納入烏克蘭，是否讓烏克蘭感到失望，甚至背叛？川普說，烏克蘭過去3年都握有主導權，川普表示，烏克蘭早該與俄國達成和平協議，認為「就連不成熟（half-baked）的談判者都做得到。」