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擬向半導體徵收關稅 川普預告：可能比25%更高

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標普500指數尾盤攻上歷史新高 英特爾率晶片股大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾（Intel）周二大漲16.1%，華爾街日報報導，台積電和博通（Broadcom）考慮參與英特爾一分為二的潛在交易。路透
英特爾（Intel）周二大漲16.1%，華爾街日報報導，台積電和博通（Broadcom）考慮參與英特爾一分為二的潛在交易。路透

半導體股周二大漲，推動標普500指數尾盤攻上歷史新高，而美俄高層官員展開會談，也引發對俄烏停火的希望。

道瓊工業指數上漲10.26點，漲幅0.02%，收在44,556.34點；標普500指數上漲14.95點，漲幅0.2%，收在歷史新高6,129.58點；那斯達克綜合指數上漲14.49點，漲幅0.1%，收在20,041.26點。

英特爾（Intel）周二大漲16.1%，華爾街日報報導，台積電和博通（Broadcom）考慮參與英特爾一分為二的潛在交易。費城半導體指數上漲1.7%，台積電ADR和博通各跌0.6%和1.9%。

不過，美國總統川普在盤後表示，可能會對汽車、半導體和藥品徵收約25%的關稅，相關決定最早將在4月2日正式宣布。

Meta Platforms股價下跌2.8%，結束連續20個交易日未中斷的漲勢。

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）最新披露的股票持倉也引發市場波動。該公司透露已入股Constellation Brands，推動這家Modelo與Corona啤酒在美國銷售商的股價上漲4.0%。

聯準會（Fed）將在周三公布1月政策會議的會議紀錄。在這次會議上，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在通膨反彈跡象以及美國總統川普威脅徵收關稅的情況下，選擇維持利率不變。

費城聯邦準備銀行總裁哈克、理事鮑曼和沃勒表示，他們認為經濟強勁和通膨上升證明目前應維持政策利率穩定。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利則重申，在將通膨率降至Fed 2%的目標之前，暫停降息是合適的。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson說：「Fed在這方面表現得相當透明。儘管有證據顯示經濟略有放緩，但我不認為他們目前面臨降息的壓力。」

截至上周五，標普500指數中已有383家公司公布財報，其中74%的業績優於預期。分析師目前預測，標普500指數成分股企業第4季獲利成長15.3%，高於1月初預測的9.6%。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示：「今天市場表現有點像是三天假期後的宿醉。這是一個很好的變化，我們正在歷史新高下方盤整。」

半導體 指數 標普

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