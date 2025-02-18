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涉貪紐約市長疑挺川交換撤案 4副市長集體請辭…市議會議長籲下台

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）。 路透
美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）。 路透

美國紐約市的4位副市長因不滿市長亞當斯（Eric Adams）配合總統川普執行遣返非法移民政策，集體遞出辭呈後，市議會議長今天呼籲亞當斯辭職下台。

數天前，美國司法部還撤銷針對亞當斯所涉貪腐案的調查。

法新社報導，去年9月對詐欺和收賄等罪名拒不認罪的亞當斯否認他要求司法部撤案，以換取他協助執行遣返非法移民任務。

民主黨籍的亞當斯正面臨沉重壓力，黨內也有人批評他與川普合作的決定。

紐約市的4位副市長托瑞斯-斯普林格（Maria Torres-Springer）、約希（Meera Joshi）、威廉斯-伊索姆（Anne Williams-Isom）與派克（Chauncey Parker）今天決定請辭，讓紐約政壇進一步陷入混亂。

紐約市議長艾德莉安．亞當斯（Adrienne Adams，與市長同姓，但兩人並無親戚關係）透過聲明表示：「副市長集體辭職，顯示亞當斯市長已失去下屬、同僚和紐約市民的信任。」

「他現在必須優先考慮紐約市和紐約民眾，立即讓位並辭職。」

另一方面，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）今天表示，明天她將會見重要相關人士，討論市長亞當斯的未來。

移民 紐約 辭職

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