快訊

研究：50歲前養成「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

總預算協商破局明出立院 韓國瑜挨罵受不了柯建銘回嗆這句

美俄在沙國開始會晤 官員無視媒體提問「美國是否排擠烏克蘭」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國務卿魯比歐（左2）、俄國外長拉夫羅夫（右1）等美俄官員18日在沙國利雅德會晤；沙國外長費瑟（左4）和沙國國安顧問艾班（右3）在會晤開始時也出席。美聯社
美國國務卿魯比歐（左2）、俄國外長拉夫羅夫（右1）等美俄官員18日在沙國利雅德會晤；沙國外長費瑟（左4）和沙國國安顧問艾班（右3）在會晤開始時也出席。美聯社

美聯社18日報導，美國國務卿魯比歐、俄羅斯外交部長拉夫羅夫等美俄官員，當天在沙烏地阿拉伯首都利雅德已開始會晤，雙方預計商討改善美俄關係和俄烏停戰協商。

與魯比歐共同赴會的還有白宮國安顧問沃茲和中東特使威科夫。拉夫羅夫身邊則坐著俄國總統普亭的外交事務顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）。沙烏地阿拉伯外長費瑟（Faisal bin Farhan）和沙國國安顧問艾班出席會議開場階段，但預計提前離席。

烏克蘭官員沒有參加這次會晤。烏國總統澤倫斯基17日已說，該國不會接受基輔未參與的談判結果。路透18日即時報導，現場媒體曾向與會官員喊出美國是否正在排擠烏方以及華府會向俄國要求何種讓步等問題，但與會官員並未回應。

美聯社說，這次會談是美國總統川普政府扭轉美國對俄國孤立政策的另一關鍵舉措，並意在替川普和普亭日後會晤鋪路。川普上周已和普亭通話，還說他和普亭同意開始俄烏停戰談判；這已顛覆美國對俄烏的政策。

川普 普亭 美國

延伸閱讀

CNN分析：烏戰和談前 川普或已讓步普亭

普亭政敵納瓦尼逝世1年 專家：勿忘另外2千政治犯

美中東特使負責對俄談判！零外交經驗卻已見過普亭 烏特使反被排擠

澤倫斯基稱美國想取悅普亭 警告歐洲軍力處弱勢

相關新聞

美俄在沙國開始會晤 官員無視媒體提問「美國是否排擠烏克蘭」

美聯社18日報導，美國國務卿魯比歐、俄羅斯外交部長拉夫羅夫等美俄官員，當天在沙烏地阿拉伯首都利雅德已開始會晤，雙方預計商...

馬斯克痛批社安局藏「美史上最嚴重弊端」：人口檔案最年長369歲

科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(DOGE)發現社會安全管理局(Social Security Ad...

美民間團體買「開除馬斯克」廣告 華郵簽約後卻拒絕刊登

倡議團體「共同事業組織」(Common Cause)表示，原已與華盛頓郵報(Washington Post)洽談在18日...

不讓效率部取得敏感資料 社安局代理局長請辭

在社會安全管理局(Social Security Administration，SSA)擁有數十年資歷，今年1月獲得任命...

美聯邦航空總署300員工遭解僱 工會：人力本已不足

一名工會發言人今天指出，約300名美國聯邦航空總署（FAA）員工在週末收到解僱通知。工會說，FAA原本就人力不足，如今工...

涉貪紐約市長亞當斯靠攏川普 4副市長集體請辭

美國紐約市4位副市長因不滿市長亞當斯配合美國總統川普執行遣返非法移民政策，認為必須信守工作宣誓，在今天集體請辭。被起訴的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。