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強烈冬季風暴侵襲美國 增至14人喪命

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

官員今天表示，美國中部及東部受強烈冬季風暴侵襲，在水災、強風和嚴寒席捲大片地區後，增至至少14人死亡

法新社報導，美國國家氣象局（NWS）今天警告，一個冬季風暴系統形成，挾帶可能創下「破紀錄低溫」的極地氣團，預計風寒效應（wind chill）在蒙大拿州和北達科他州帶來攝氏零下51度的低溫。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）今天在社群媒體發文說：「我收到更多不幸的消息。肯塔基州的死亡人數已攀升到12人。」昨天統計為8人喪命。

西維吉尼亞州州長莫瑞西（Patrick Morrisey）今天表示，西維吉尼亞州也有至少1人因天氣因素而死亡。

他在記者會上說：「我們目前確定有1人死亡。」他警告，預期還會發生洪災，「還有數人下落不明」。

除此之外，喬治亞州亞特蘭大市有1人身亡。消防官員鮑爾（Scott Powell）向媒體表示，一棵「超巨型」大樹昨天早上倒在這個人的房子上，他因此罹難。

貝希爾在稍早的記者會上說，肯塔基州的罹難者大多是在洪水快速高漲時，因為受困車中而淹死；罹難者中包含一名母親和她的孩子。

他呼籲大眾遠離肯塔基州各地道路，地方和聯邦當局已宣布進入緊急狀態。

他也提到，超過1000人在24小時內獲得第一線急救人員的救援。

國家氣象局在今天的公告中警告，寒冷天氣系統將影響廣大地區，在中部平原區、東部沿海和南部墨西哥灣一帶造成氣溫直降。

公告指出：「預計極冷的北極氣團將持續影響美國中北部地區，並在未來數天擴及東部及南部等地。」

根據電力監測網站poweroutage.us，數以千計家戶的電力今天已恢復，但西維吉尼亞州、賓夕法尼亞州、馬里蘭州等地仍有超過5萬名客戶無電可用。

低溫 死亡 美國

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