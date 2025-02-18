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美聯邦航空總署300員工遭解僱 工會：人力本已不足

中央社／ 華盛頓17日專電
約300名美國聯邦航空總署（FAA）員工在週末收到解僱通知。圖為聯邦航空總署航空交通管制員。美聯社
約300名美國聯邦航空總署（FAA）員工在週末收到解僱通知。圖為聯邦航空總署航空交通管制員。美聯社

一名工會發言人今天指出，約300名美國聯邦航空總署（FAA）員工在週末收到解僱通知。工會說，FAA原本就人力不足，如今工作量將更重，近期接連發生飛安事故，這樣的決策令人無法接受。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天引述該名不具名的工會發言人報導，收到解僱通知者包括維修技工、航空資訊專家、環保專家、航空安全助理及管理與計畫助理。其中多數在FAA工作時間未滿一年，是試用期員工。

媒體報導，「政府效率部」（DOGE）此舉引發其他聯邦機構試用期員工是否也會被開除的揣測，目前共約20萬人。「政府效率部」是總統川普（DonaldTrump）授權進行政府瘦身的體制外單位，由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導。

美國這一個月內發生3起墜機事故，一架客機1月29日準備降落華府雷根機場時與軍用直升機相撞，雙雙墜河，2架飛機共67人無人生還。2天後，一架載有6名墨西哥人的救傷專機墜毀在費城鬧區，機上6人及1地面人員死亡。2月8日，一架載有10人的小飛機在白令海上空消失後墜海，全數罹難。

美國專業航空安全專家工會（Professional AviationSafety Specialists，PASS）首先在15日透過聲明指出，有員工最早在14日晚間7時收到解僱通知，持續到當天午夜都有員工收到，數百人受到影響。

該工會的主席史派洛（David Spero）表示，工會對政府無故解僱由FAA試用期員工感到憂心與失望，他們被解僱不是與工作表現或行為有關。

史派洛說：「這些人並非沒有姓名或面孔的官僚，他們是我們的家人、朋友和鄰居，他們為社區做出貢獻。其中許多人是退伍軍人。隨意拋棄這些選擇為美國人民服務的敬業公務人員，實在令人羞恥。」

工會的聲明指出，這樣決定倉促，聯邦航空總署的人力原本就已經不夠，數百人被解僱將加重員工的負擔，也將對公共安全構成嚴重威脅。在過去一個月內發生3起致命飛機事故後，這樣的決策更是令人無法接受。

華府墜機事故後，美媒引用聯邦航空總署的內部報告報導，事故當時雷根機場的塔台僅有1名管制員，同時指揮客機與直升機，正常的人力配置為2人。這起事故的原因仍在調查。根據美媒報導，塔台管制員人手短缺是美國機場的普遍問題。

機場 美國

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