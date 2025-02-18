快訊

72歲男退休月領6萬過得很滋潤 因一興趣「慘賠老本」被迫回頭找工作

侯怡君還原「痛扁小三」 深夜認了情緒頂端：我也被抓傷

半世紀相伴柯爸病逝…柯媽憔悴現身 強打精神回應支持者

涉貪紐約市長亞當斯靠攏川普 4副市長集體請辭

中央社／ 紐約17日專電
四名副市長因不滿亞當斯配合川普總統打擊移民以換取撤罪的做法，近日辭職。(取自市府flickr)
四名副市長因不滿亞當斯配合川普總統打擊移民以換取撤罪的做法，近日辭職。(取自市府flickr)

美國紐約市4位副市長因不滿市長亞當斯配合美國總統川普執行遣返非法移民政策，認為必須信守工作宣誓，在今天集體請辭。被起訴的亞當斯靠向川普換取撤案，已引發司法檢調機構與市府資深人員的集體辭職潮。

紐約時報（New York Times）報導，4位紐約市副市長托瑞斯-斯普林格（Maria Torres-Springer）、約希（Meera Joshi）、威廉斯-伊索姆（Anne Williams-Isom）與派克（Chauncey Parker），在司法部決定撤銷亞當斯（Eric Adams）涉及貪腐案調查之際，於今天集體請辭。

報導指出，4位副市長負責包括營運、醫療與公共安全等整體市政工作，因不滿亞當斯協助川普（Donald Trump）執行遣返非法移民任務，以換取撤銷貪腐案調查。當中3位副市長在17日向幕僚發出決定辭職的電郵。

一名接受集體辭職案簡報人士指出，4位副市長認為，如今不僅在被起訴的市長手下工作，亞當斯還為了個人利益，危及紐約市民的公眾利益。

民主黨籍的亞當斯因詐欺和收賄等5項罪名於去年9月被起訴，是美國史上首位在任遭起訴的紐約市長。

負責調查案件的曼哈頓代理檢察官沙松（DanielleSassoon），13日因司法部決定撤案已向部長邦迪（Pam Bondi）請辭。5名在華府處理貪腐案件的司法部人員也因拒絕簽署法庭文件提出辭呈。

美國媒體陸續報導，托瑞斯-斯普林格等人14日與亞當斯會晤，當面表達對亞當斯面臨執政困境的嚴重關切並打算辭職。5人16日舉行視訊會議，亞當斯要求4人暫緩對外宣布辭職消息。

亞當斯對4人請辭指出，對此感到失望，但在眼前挑戰下，可理解他們的決定。但紐約市政將持續推進，所有副市長都會續留原職到工作無縫接軌。

4人集體辭職聲明指出，由於上週發生異常事件，為了信守對紐約市民與家人的誓言，必須做出離職的困難決定。

4位紐約高階官員同時請辭代表過半副市長職務將出現空缺，亞當斯尚未決定接任者。

亞當斯 川普 美國 貪汙 辭職

延伸閱讀

路透：台灣考慮向美國採購70億至100億美元軍武

【專家之眼】美國務院更新美台關係現況 台灣看不清楚

經濟日報社論／建構面對川普時代的世界觀

關稅效應…宏碁筆電漲價開第一槍 陸製產品銷美3月漲10%

相關新聞

美聯邦航空總署300員工遭解僱 工會：人力本已不足

一名工會發言人今天指出，約300名美國聯邦航空總署（FAA）員工在週末收到解僱通知。工會說，FAA原本就人力不足，如今工...

涉貪紐約市長亞當斯靠攏川普 4副市長集體請辭

美國紐約市4位副市長因不滿市長亞當斯配合美國總統川普執行遣返非法移民政策，認為必須信守工作宣誓，在今天集體請辭。被起訴的...

共和黨參議員柯頓出書 示警中國比許多美國人想像糟

美國共和黨籍聯邦參議員柯頓將發表關於中國的新書，他今天說，中國在打造由其主導的世界，以取代美國。他希望這本書對美國人敲響...

美媒：馬斯克政府效率部試圖獲取納稅人資料

美國媒體報導，科技大亨馬斯克執掌的政府效率部（DOGE）旗下官員尋求獲准進入美國稅務單位系統，儘管截至今晚為止，這項要求...

馬斯克政府效率部團隊 將拜訪聯邦航空總署管制中心

馬斯克（Elon Musk）執掌的「政府效率部」將派出團隊預定明天拜訪位於維吉尼亞州華倫頓（Warrenton）聯邦航空...

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

盡管紐約州法規定，聯邦移民官員不得在州法庭內逮捕移民，但一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。他表示，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。