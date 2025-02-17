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美媒：馬斯克政府效率部試圖獲取納稅人資料

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
科技大亨馬斯克。路透
科技大亨馬斯克。路透

美國媒體報導，科技大亨馬斯克執掌的政府效率部（DOGE）旗下官員尋求獲准進入美國稅務單位系統，儘管截至今晚為止，這項要求尚未獲得批准，但已引發外界警覺。

美國總統川普（Donald Trump）著手削減被視為浪費公帑或有違他政策的公共支出，並由全球首富馬斯克（Elon Musk）領導這場運動。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）等媒體報導，DOGE最新要求是讓旗下官員能廣泛存取美國國稅局（IRS）系統、資產和資料集。

根據美國國稅局的說法，其中包括整合資料檢索系統（IDRS），這套系統可提供某些納稅人帳戶的即時資訊，存取權限通常十分有限。

報導提到，截至今天晚間，這項要求尚未獲得批准。

儘管如此，美國廣播公司新聞網（ABC News）指出，此事已在政府內部及隱私權專家間敲響警鐘。他們談到，給予馬斯克接觸納稅人私人資料的權限可能極其危險。

前州政府隱私權官員賴德（Elizabeth Laird）現任職於民主科技中心（Center for Democracy andTechnology），她告訴美國廣播公司：「與聯邦政府分享自身最敏感資訊的人之所以這麼做，是因了解這些資訊不僅會被合法使用，且會受到妥善處理，並將盜用身分、侵犯隱私等風險降到最低，然而（前述相關）報導卻令人對這一前提產生嚴重質疑。」

美國 隱私權 馬斯克

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