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加薩蔚藍海岸模擬圖曝光！外媒爆川普提案「高度呼應」以色列10年計畫

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
按照一群以色列商人起草的「加薩2035」計畫，屆時加薩將有許多高科技摩天大樓。圖為AI模擬加薩開發後景象。圖 /取自@Prolotario1在X的照片
按照一群以色列商人起草的「加薩2035」計畫，屆時加薩將有許多高科技摩天大樓。圖為AI模擬加薩開發後景象。圖 /取自@Prolotario1在X的照片

美國總統川普本月初拋出計畫接管加薩、開發當地經濟，引發國際譁然。事實上，以色列總理內唐亞胡2023年就收到過一份「加薩2035」計畫（Gaza 2035），目的透過3個階段將加薩打造成自由貿易區，其中包含人工智慧（AI）模擬生成的加薩藍圖，高度呼應川普提議的「加薩蔚藍海岸」。

隨著川普近日的震撼發言，內唐亞胡辦公室的「加薩2035」再度受到關注。

太陽報報導，「加薩2035」由一群親近內唐亞胡的以色列商人起草，計畫透過三階段將加薩打造成自治自由貿易區。

計畫利用AI模擬加薩開發後的景象，可見地區宛如變成烏托邦，高樓大廈林立，還有長達132英里（約212公里）的鐵路，可直達沙烏地阿拉伯的智慧城市「未來城」（NEOM）。

屆時將讓加薩直接連結其他國家，並推出多項高科技計畫，包含打造海上石油鑽井平台和太陽能場。

外媒指出，這項計畫與川普的「加薩蔚藍海岸」不謀而合，有人認為川普可能在去年競選期間就看過這份報告。

內唐亞胡前戰略師史卓勒（Nadav Shtrauchler）告訴太陽報，「川普不會一夜之間想出這個計畫，應該透過某些方式，很可能來自以色列」。

太陽報描述，內唐亞胡數月來避免對加薩的未來發表評論，但是幕後一直在策畫加薩以後的願景；據了解，他的意見影響了川普的聲明。

AI模擬加薩2035年經過開發後的圖像。圖 /取自@ColtonBlake在X的照片
AI模擬加薩2035年經過開發後的圖像。圖 /取自@ColtonBlake在X的照片
內唐亞胡2023年收到過一份「加薩2035」計畫，內容高度呼應川普提議的「加薩蔚藍海岸」。圖 /取自@son_aka16029在X的照片
內唐亞胡2023年收到過一份「加薩2035」計畫，內容高度呼應川普提議的「加薩蔚藍海岸」。圖 /取自@son_aka16029在X的照片

以色列 內唐亞胡 川普

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