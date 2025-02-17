美政府開除數百名核安人員 隔天變卦引發困惑

美國總統川普政府停止開除數百名負責核武計畫的聯邦雇員，此一政策大轉彎讓許多人感到困惑；專家說，大量解聘可能打亂核安機構日常運作、製造不穩定感，恐對美國對手有利。

3名因擔心遭報復而選擇匿名的美國官員告訴美聯社，國家核子安全局（National Nuclear SecurityAdministration）多達350名雇員本月13日晚上突然被解聘，有些人無法登入電子郵件，然後才知道自己被解聘，14日早上又發現進不了辦公室。

受影響最嚴重的單位之一在德州阿馬里洛（Amarillo）附近的潘特克斯核武工廠（PantexPlant），約有3成雇員被開除。他們負責組裝核彈頭，是這家核武企業最敏感的工作之一，需要最高級的安全許可。

科技大亨馬斯克（Elon Musk）執掌的政府效率部大肆整頓能源部，目標是解聘約2000人，被開除的數百名國家核子安全局人員只是其中一部分。

美國武器管制協會（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）說：「政府效率部人員根本不知道這些部門負責什麼事務就介入…他們好像沒意識到這其實更像核武部門，而不是能源部。」

14日深夜，國家核子安全局代理局長羅賓斯（Teresa Robbins）發布備忘錄，除了28人以外，撤銷其他所有被開除雇員的解聘決定。

能源部另在聲明中表示，不到50名國家核子安全局員工被解聘，他們是「試用期人員」，「主要負責行政和文書工作」。

美聯社指出，有些被開除的能源部員工負責處理能源效率和氣候變遷效應，這些事項都不是川普政府的優先要務；但其他許多被開除的人負責核議題，即使並未直接參與武器計畫，例如管理大批放射性廢棄物場址，確保物質不會進一步汙染鄰近社區等。

許多投身於國家核計畫的聯邦雇員畢生都在國家核子安全局工作，但近年出現一波退休潮，導致人才流失。

然而國家核子安全局正處於一項規模達7500億美元的大型核武現代化計畫，包括新的陸基洲際彈道飛彈、新的匿蹤轟炸機和新的潛射彈頭。因此實驗室過去數年大舉招聘新血，2023年，服務年資在5年以下的人力占了6成。

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）核電安全部門主任黎曼（Edwin Lyman）說，大量解聘可能打亂國家核子安全局的日常運作，並在國內外製造對核計畫的不穩定感。

他說：「我認為這向美國對手釋出的訊號非常明確：破壞整體國家安全機構並製造混亂…只會對這個國家的對手有利。」