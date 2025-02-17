美在亞洲的形象變了！星防長直言：變「想收租的地主」

新加坡國防部長黃永宏在德國慕尼黑安全會議的一場圓桌討論中表示，美國在亞洲的形象發生了根本的變化，從具有 「道德合法性」的強權變成了像是 「想收租的地主」。

彭博資訊報導，黃永宏周末在政府網站發布演講文本說，在前美國總統甘迺迪60多年前的就職演說裡，美國的形象是，不允許殖民控制等暴政被另一種形式的暴政取代。如今，「這個形象已經從解放者變成了強力㒹覆者，再變成了想要收租的地主」。

美國總統川普的政府正計劃，直接與俄羅斯總統普亭針對結束俄烏戰爭進行談判，排除北約盟友參與。許多出席慕尼黑安全會議的官員擔心，川普減少對烏克蘭的支持，等於邀請普亭探究北約捍衛東部邊界的意願。

與此同時，美國國安顧問瓦爾茲表示，美國支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，理應獲得 「回報」，建議烏克蘭接受以關鍵礦產換取美國軍援的提議。烏國總統澤倫斯基以該協議未提供投資和充分保護為由予以回絕。

川普政府上任首月就表明，願迅速改變已實行數十年之久的國防和經濟政策。這引發正試圖應對中美之間緊張關係的亞洲關注，美國在此區有數萬駐軍。

新加坡與東南亞許多國家一樣，在日益複雜的地緣政治格局中尋求中庸之道，力求平衡與美中的關後，美國是新加坡的主要安全夥伴和投資來源，中國大陸則是新加坡最大貿易夥伴之一。