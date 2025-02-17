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逾4千名印尼公民列美國遣返名單 至少2人被捕

中央社／ 記者李宗憲雅加達17日專電

美國川普政府緊收移民政策，印尼外交部公民保護局表示，約有4276名印尼公民被美國當局列為驅逐出境的名單，可能遭美國移民暨海關執法局（ICE）驅逐出境，目前有2位印尼公民分別遭逮捕。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）表示，這4000多位印尼公民是去年11月底，川普上任前所統計的最新數字。他說，這些印尼公民是否被驅逐出境，完全取決於美國新的移民政策。

努格拉哈指出，許多非法移民的印尼公民已列入遣返名單，但尚未被驅逐出境。他補充，印尼外交部和印尼駐美國大使館及領事館正評估未來可能影響印尼公民的措施。

努格拉哈呼籲，在遣返名單上的印尼公民要了解自己的權利，「因為即使遭到拘留，他們仍然擁有自己的權利」。

報導指出，川普加強打擊非法移民，目前至少已有2名印尼公民遭逮捕，其中一名姓氏縮寫為BK的印尼人是1月28日在紐約被捕，另一名姓氏縮寫為TRN的人則是1月29日在亞特蘭大被捕。

印尼 移民 美國

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